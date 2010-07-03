Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15 мая, 17:29

Мединский рассказал, что смотрит "Игру престолов"

власть культура

15 мая, 17:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что смотрит сериал "Игра престолов" на английском языке. Он заявил, что в этом сериале прекрасные диалоги, которые лучше оценивать на языке оригинала.

"Я смотрю на английском языке, потому что там совершенно замечательные диалоги, прекрасно литературно написанные", – сказал он, передает ТАСС.

Министр отметил, что сериал его интересует именно с этой точки зрения. Также он не стал давать каких-то рекомендаций в отношении "Игры престолов", отметив, что каждый сам решает, смотреть его или нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, смотрит ли Владимир Путин "Игру престолов". По словам представителя Кремля, президент РФ в принципе не смотрит телевизор.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. По словам экспертов, киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского ТВ. Она удостоилась 38 премий "Эмми". Заключительный сезон сериала включает шесть эпизодов. Последняя серия выйдет 19 мая 2019 года.

Читайте также

власть культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика