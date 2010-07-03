Мединский рассказал, что смотрит "Игру престолов"

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что смотрит сериал "Игра престолов" на английском языке. Он заявил, что в этом сериале прекрасные диалоги, которые лучше оценивать на языке оригинала.
"Я смотрю на английском языке, потому что там совершенно замечательные диалоги, прекрасно литературно написанные", – сказал он, передает ТАСС.
Министр отметил, что сериал его интересует именно с этой точки зрения. Также он не стал давать каких-то рекомендаций в отношении "Игры престолов", отметив, что каждый сам решает, смотреть его или нет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, смотрит ли Владимир Путин "Игру престолов". По словам представителя Кремля, президент РФ в принципе не смотрит телевизор.
Сериал "Игра престолов" создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. По словам экспертов, киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского ТВ. Она удостоилась 38 премий "Эмми". Заключительный сезон сериала включает шесть эпизодов. Последняя серия выйдет 19 мая 2019 года.
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