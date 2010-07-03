Песков рассказал, смотрит ли Путин "Игру престолов"

Кадр из сериала, Game of Thrones, 7 сезон серия 6 "The Dragon and the Wolf", режиссер Джереми Подесва
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, смотрит ли Владимир Путин популярный сериал "Игра престолов". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, российский лидер в принципе не смотрит телевизор. Как пояснил Песков, у главы государства просто нет на это времени. Песков добавил, что Владимир Путин следит только за новостями.
Ранее сообщалось, что более более 300 человек посмотрели пятый эпизод финала "Игры престолов" в столичной подземке. Кинопоказ организовали на зарытой станции "Деловой центр" Солнцевской линии метро.
Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. По словам экспертов, киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Кроме того, она удостоилась 38 премий "Эмми".
Заключительный сезон популярного сериала включает шесть эпизодов. Ожидается, что последний из них выйдет 19 мая.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.