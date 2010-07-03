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15 мая, 15:10

Песков рассказал, смотрит ли Путин "Игру престолов"

власть культура кино

15 мая, 15:10

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Кадр из сериала, Game of Thrones, 7 сезон серия 6 "The Dragon and the Wolf", режиссер Джереми Подесва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, смотрит ли Владимир Путин популярный сериал "Игра престолов". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российский лидер в принципе не смотрит телевизор. Как пояснил Песков, у главы государства просто нет на это времени. Песков добавил, что Владимир Путин следит только за новостями.

Ранее сообщалось, что более более 300 человек посмотрели пятый эпизод финала "Игры престолов" в столичной подземке. Кинопоказ организовали на зарытой станции "Деловой центр" Солнцевской линии метро.

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. По словам экспертов, киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Кроме того, она удостоилась 38 премий "Эмми".

Заключительный сезон популярного сериала включает шесть эпизодов. Ожидается, что последний из них выйдет 19 мая.

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власть культура кино

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