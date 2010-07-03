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14 мая, 18:10

Стало известно, сколько россиян не смотрело "Игру престолов"

общество культура

14 мая, 18:10

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Фото: imdb.com

Каждый десятый россиянин смотрит сериал "Игра престолов", выяснили во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Это 12% респондентов. 8% не смотрели его, но планируют, а 71% не видели и не собираются.

Для молодежи сериал показался более интересным, чем для старшего поколения. Среди тех, кто смотрит "Игру престолов" сейчас, смотрел ранее или хочет это сделать, 18% уже наблюдают за ходом событий заключительного сезона. Еще 54% намерены его посмотреть.

Большинству тех, кто видел сериал, он понравился – это 80% опрошенных. Из числа участников опроса от 18 до 24 лет эта доля составляет 96%.

Более половины респондентов отметили неожиданный сюжет и непредсказуемый сценарий. Каждый четвертый сказал об актерах и их игре, каждый пятый выделил качественную съемку. 11% и 7% оценили раскрытие персонажей и спецэффекты соответственно. 18% тех, кто смотрел сериал, он не понравился.

Любимыми персонажами для опрошенных оказались Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер (по 12%), Джон Сноу (11%) и Арья Старк (6%). Каждый пятый признался, что у него нет любимого персонажа.

В Москве более 300 человек пришли посмотреть пятую серию "Игры престолов" в подземке. Показ состоялся 13 мая на станции "Деловой центр". Там же появился железный трон из сериала, на котором можно сфотографироваться.

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общество культура

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