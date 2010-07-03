Более 300 человек посмотрели пятый эпизод "Игры престолов" в метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Более 300 человек пришли посмотреть пятую серию "Игры престолов" в метро. Показ состоялся 13 мая на станции "Деловой центр", сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Отмечается, что показ решили приурочить к 84-летию Московского метрополитена, который стал не только транспортной артерией, но и культурной площадкой для жителей столицы. По словам главы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, "Игру престолов" показывают в метро уже второй раз, так как эта идея понравилась пассажирам. "Мы были бы рады стать площадкой и для показа российского кино, готовы рассмотреть предложения от продюсеров отечественных фильмов и сериалов", − отметил Ликсутов.

Показ предфинального эпизода популярной киносаги метрополитен организовал совместно с онлайн-сервисами "КиноПоиск" и "Амедиатека", которые осуществляют трансляцию сериала в России. На мероприятие пригласили как звезд, так и обычных пассажиров, а также подписчиков "КиноПоиска" и "Амедиатеки".

Как заверили в пресс-службе, кинопоказ не помешал работе метро, так как проходил на закрытой станции Солнцевской линии "Деловой центр".

Ранее сообщалось, что на станции "Деловой центр" установили железный трон из "Игры престолов". 11 мая рядом с троном состоялся флешмоб: аниматоры прогуливались по станции в образах главных героев фэнтези-саги: Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер. А участники проекта "Музыка в метро" исполнили саундтрек к "Игре Престолов", написанный композитором Рамином Джавади. Сфотографироваться с троном и почувствовать себя правителями Семи королевств могли все желающие.