Вышел пятый эпизод финала "Игры престолов"

Телеканал HBO представил пятый эпизод финального сезона "Игры престолов". Серия, снятая режиссером Мигелем Сапочником, стала доступной в России в ночь на 13 мая. Продолжительность эпизода − 1 час 20 минут.

В пятой серии поклонники киносаги могли увидеть Тириона, с тревогой смотрящего вдаль, осматривающую Королевскую гавань Серсею и армию Джона Сноу, которая готовится к бою.

Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Матери драконов, призналась в эфире шоу Джимми Киммела, что финальные серии "Игры престолов" будут "полным безумием". "Последние три серии − это безумие, особенно пятая. Четвертая, пятая, шестая − они все безумны, но эта", − цитирует Кларк "Газета.ру".

Кроме того, HBO опубликовал тизер заключительного, шестого эпизода сериала. Ролик размещен на официальном YouTube-канале шоу.

Видео: YouTube/GameofThrones

В тизере появляются руины Королевской Гавани и войска Дейнерис Таргариен, которые готовы начать решающую битву.

Ранее сообщалось, что актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт, не видела ни одного сезона "Игры престолов" из-за запрета родителей. 15-летняя звезда киносаги хочет посмотреть все сезоны, когда ей исполнится 18 лет.