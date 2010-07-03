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13:26

Арестован сотрудник МЧС, проверявший лагерь "Холдоми"

суды происшествия пожар безопасность

13:26

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Фото: Следственный комитет РФ

Суд арестовал на два месяца главу одного из отделов ГУМЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Против него было возбуждено уголовное дело после пожара в лагере "Холдоми", сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Сотрудника МЧС подозревают в халатности при проверке лагеря, где впоследствии погибли дети.

По словам Петренко, суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил под стражу Эдуарда Новгородцева, который возглавляет отдел надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району ГУМЧС России по Хабаровскому краю. Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не соответствующих безопасности".

Ранее по решению суда были арестованы на два месяца директор "Холдоми" Максим Кузнецов и глава компании-владельца лагеря Виталий Бурлаков.

Пожар в детском палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров. Огонь уничтолуничтожил 20 из 26 палаток.

Как уточнили в министерстве образования и науки Хабаровского края, в тот момент в лагере находились 175 детей. Четыре ребенка
погибли. Тело одной девочки 11 лет обнаружили сразу. За жизнь мальчика и еще двух девочек безуспешно боролись врачи. Пострадали еще девять человек: четверо детей и пятеро взрослых. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.

Также стало известно, что погибший 11-летний мальчик помогал спасать других, но сам получил серьезные ожоги. Власти Хабаровского края решили ходатайствовать о присвоении ему звания Героя России.

После пожара в Минпросвещения заявили о необходимости разработать требования к палаточным лагерям, в частности, нормативы пожарной безопасности. Речь идет о расстоянии между палатками, о застежках и материалах, из которых они сделаны. В палаточных лагерях Подмосковья в связи с произошедшим также проводят проверки и усиливают меры пожарной безопасности.

Какие меры пожарной безопасности должны соблюдать палаточные лагеря

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