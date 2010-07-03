Арестован владелец компании, организовавшей палаточный лагерь "Холдоми"

Фото: СК РФ

Владелец компании, организовавшей палаточный лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае , арестован на два месяца, сообщает РИА Новости.

Виталий Бурлаков пробудет под арестом до 22 сентября. Он является фигурантом уголовного дела о пожаре, в котором погибли дети.

Также Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора детского лагеря "Холдоми" Максима Кузнецова.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток.

По данным министерства образования и науки Хабаровского края, в лагере в тот момент находились 175 детей. Погибли четыре ребенка: три девочки и мальчик. Тело одной девочки 11 лет обнаружили сразу. За жизнь других детей безуспешно боролись медики.

Погибший 11-летний мальчик помогал спасать других детей, но сам получил ожоги. Власти Хабаровского края будут ходатайствовать о присвоении ему звания Героя России.

Еще девять человек пострадали, среди них четверо детей и пятеро взрослых. Специалисты московского института имени Сербского оказывают пострадавшим психологическую помощь.

"Прямо и сейчас": не вернулись из лагеря

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что детский палаточный лагерь в Хабаровском крае работал с серьезными нарушениями.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.

СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми".

Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис"), Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

После ЧП было принято решение закрыть детский лагерь. Всех детей оттуда уже вывезли.

