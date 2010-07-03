Директора лагеря "Холдоми" арестовали на два месяца

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора детского лагеря "Холдоми" Максима Кузнецова, сообщает ТАСС.

Кузнецову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 сентября. Он является фигурантом уголовного дела о пожаре, в котором погибли дети.

Пожар в палаточном лагере вспыхнул в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток. Причиной пожара могло стать упавшее на обогреватель полотенце. В то же время один из находившихся в лагере детей рассказал, что обогреватели отключали на ночь.

По данным министерства образования и науки Хабаровского края, в лагере в тот момент находились 175 детей. Погибли четыре ребенка: три девочки и мальчик. Тело одной девочки 11 лет обнаружили сразу. За жизнь других детей несколько часов безуспешно боролись врачи-реаниматологи.

Погибший 11-летний мальчик помогал спасать других детей, но сам получил ожоги. Власти Хабаровского края будут ходатайствовать о присвоении ему звания Героя России. 24 июля в крае был объявлен трехдневный траур по погибшим.

Еще девять человек пострадали, среди них четверо детей и пятеро взрослых. Специалисты московского института имени Сербского оказывают пострадавшим психологическую помощь.

"Прямо и сейчас": не вернулись из лагеря

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что детский палаточный лагерь в Хабаровском крае работал с серьезными нарушениями. Он поручил разобраться, "кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования". Он также поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Президент отметил, что в ближайшее время ждет доклада от Следственного комитета о результатах расследования инцидента.

СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. В качестве подозреваемых задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис"), Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов. После ЧП было принято решение закрыть детский лагерь. Всех детей оттуда уже вывезли.