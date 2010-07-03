Минпросвещения попросит разработать требования к палаточным лагерям

Министерство просвещения после трагедии в Хабаровском крае намерено обратиться к МЧС с инициативой введения нормативов пожарной безопасности в палаточных лагерях.

"Для нас очевидная история – разговаривать с главой МЧС, чтобы такие нормативы появились", – цитирует ТАСС замминистра просвещения РФ Павла Зеньковича.

Речь идет о расстоянии между палатками, о застежках и материалах, из которых они сделаны.

Ранее сообщалось, что после трагедии на Дальнем Востоке в палаточных лагерях в Подмосковье будут круглосуточно дежурить пожарные и регулярно проводить инструктаж по технике безопасности. Также все детские лагеря внепланово проверят.

Ночью 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", который располагается в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, произошел пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС боролись с огнем более двух часов. В огне погибла 11-летняя девочка, еще трое детей скончались в больнице. Пяти взрослым медицинскую помощь оказали амбулаторно. В момент происшествия в лагере находились 189 воспитанников.

Следователи задержали директора лагеря и отправили на допрос. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Разобраться с теми, кто дал разрешение на эксплуатацию палаточного городка, распорядился Дмитрий Медведев.

Глава МЧС уже сообщил, что ведомство в срочном порядке проведет внеплановые проверки детских оздоровительных учреждений и других баз отдыха. В связи с трагедией 24 июля в Хабаровском крае начнется трехдневный траур. Семьям погибших региональные власти выплатят по миллиону рублей.

Детский лагерь "Холдоми" располагается на территории одноименного горнолыжного комплекса в 40 километрах от Комсомольска-на-Амуре. На сайте организации говорится, что детский оздоровительный лагерь (250 человек за одну смену) организуется в летний и осенний каникулярные периоды.

