В лагерях Подмосковья усиливают меры пожарной безопасности

После трагедии в Хабаровском крае в палаточных лагерях Подмосковья усиливают меры пожарной безопасности. В окрестностях Москвы насчитывается около десятка лагерей, которые могут вместить до 1500 человек.

В палаточном лагере Ленинского района была проведена проверка и выявлены некоторые нарушения. Руководство лагеря заявило, что все нарушения будут исправлены.

"У нас сушилка работала через "пушку". Это хоть и не обогреватель, но мы ее будем переоборудовать в стационарном здании", – сказала телеканалу сотрудница лагеря.

Эксперты по пожарной безопасности отмечают, что сотрудники лагерей должны быть обучены нормам пожарной безопасности и действий в случае чрезвычайной ситуации. Сам лагерь должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, вода).

"Сотрудники лагеря должны быть обучены нормам пожарной безопасности и действий в случае ЧС. Должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность. Дети в обязательном порядке должны проходить обучение действиям в случае ЧС. Также этот лагерь должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения – огнетушители, песок, вода", – сказал эксперт по пожарной безопасности Никита Янковой.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток.

"Были серьезные нарушения. Лагерь в реестре организаций, допущенных к организации летнего отдыха детей, который был на сайте правительства размещен, не значился. Палатки не были зарегистрированы для детского отдыха: они изначально в 2017-2018 году использовались для бизнес-лагеря", – сказала член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова.

Причиной пожара могло стать упавшее на обогреватель полотенце.

По данным Минобрнауки Хабаровского края, в лагере в тот момент было 175 детей. Погибли четыре ребенка: три девочки и мальчик. Тело одной девочки 11 лет обнаружили сразу. За жизнь других детей несколько часов безуспешно боролись реаниматологи.

Еще девять человек пострадали – четверо детей и пятеро взрослых. Специалисты московского института имени Сербского окажут им психологическую помощь.

Один из детей, находившихся в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, что пожар начался около 2:30 ночи. "Я спал, потом проснулся. Вижу в окно – что-то горит, соседняя палатка", – рассказал он.

24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

Дмитрий Медведев заявил, что лагерь работал с серьезными нарушениями. Премьер-министр поручил разобраться, кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха и поручил проверить все похожие лагеря.

СК возбудил два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

