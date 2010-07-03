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14:12

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

происшествия криминал

14:12

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Фото: СК РФ

Следователи задержали уроженца Киргизии по подозрению в убийстве активистки Елены Григорьевой. СК считает основной бытовую версию преступления, сообщили в пресс-службе петербургского главка ведомства.

Как уточнили в СК, задержанный, ранее судимый мужчина 1981 года рождения, выходец из Киргизии. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения.

По информации следователей, изначально рассматривались разные версии убийства, в том числе связанные с общественной деятельностью активистки. "На данный момент получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве", – сказано в сообщении СК.

Как выяснили следователи, подозреваемый и убитая девушка были знакомы. В ночь на 21 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с Григорьевой и восемь раз ударил ее ножом в область спины и лица. От полученных ранений она скончалась на месте.

Погибшая вела асоциальный образ жизни, ее не раз замечали за распитием спиртного, в том числе в компании с подозреваемым, уточнили в пресс-службе ведомства. Сотрудники СК также установили, что в июле задержанный совершил еще одно нападение: он набросился на своего знакомого, забрав у него деньги и вещи.

Ранее представители ЛГБТ-сообщества заявили, что убийство петербургской активистки может быть связано с ее выступлением в поддержку людей нетрадиционной ориентации. По словам ЛГБТ-активистов, имя Григорьевой есть в черном списке движения "гейхантеров" и ее жизни угрожали.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ответили, что Григорьева действительно заявляла в полицию об угрозах, но они носили бытовой характер и не касались убеждений погибшей девушки.

Сторонники убитой петербургской ЛГБТ-активистки обратились за защитой в СК и МВД

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происшествия криминал

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