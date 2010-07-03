В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

14:12
14:12
Поделиться в социальных сетях:
Фото: СК РФ
Следователи задержали уроженца Киргизии по подозрению в убийстве активистки Елены Григорьевой. СК считает основной бытовую версию преступления, сообщили в пресс-службе петербургского главка ведомства.
Как уточнили в СК, задержанный, ранее судимый мужчина 1981 года рождения, выходец из Киргизии. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения.
По информации следователей, изначально рассматривались разные версии убийства, в том числе связанные с общественной деятельностью активистки. "На данный момент получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве", – сказано в сообщении СК.
Как выяснили следователи, подозреваемый и убитая девушка были знакомы. В ночь на 21 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с Григорьевой и восемь раз ударил ее ножом в область спины и лица. От полученных ранений она скончалась на месте.
Погибшая вела асоциальный образ жизни, ее не раз замечали за распитием спиртного, в том числе в компании с подозреваемым, уточнили в пресс-службе ведомства. Сотрудники СК также установили, что в июле задержанный совершил еще одно нападение: он набросился на своего знакомого, забрав у него деньги и вещи.
Ранее представители ЛГБТ-сообщества заявили, что убийство петербургской активистки может быть связано с ее выступлением в поддержку людей нетрадиционной ориентации. По словам ЛГБТ-активистов, имя Григорьевой есть в черном списке движения "гейхантеров" и ее жизни угрожали.
В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ответили, что Григорьева действительно заявляла в полицию об угрозах, но они носили бытовой характер и не касались убеждений погибшей девушки.
Сторонники убитой петербургской ЛГБТ-активистки обратились за защитой в СК и МВД
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: