Суд оставил под стражей вора в законе Шишкана

14:47
14:47
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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Мосгорсуд оставил вора в законе Олега Шишканова (Медведева) по прозвищу Шишкан под стражей до 12 сентября. Жалоба на арест рассматривалась на заседании 24 июля, передает Агентство "Москва".
"Апелляционную жалобу отклонить, оставить решение Басманного суда без изменений", – сказано в решении Мосгорсуда.
Видные представители спорта и шоу-бизнеса выразили готовность поручиться за Шишканова, который является совладельцем бизнес-парка Plasa Ramstars.
Адвокат подсудимого зачитал обращение с просьбой изменить меру пресечения на более мягкую, например домашний арест. Его подписали Лев Лещенко, Валерий Газзаев, Александр Серов и другие знаменитости. Защита также подчеркнула, что три свидетеля по делу Шишканова – сотрудники правоохранительных органов.
Сам подсудимый заявил, что пощады просить не будет, но надеется "на справедливый вердикт Фемиды". "Я патриот страны, своей Москвы, своих двух маленьких городов – Москвы и Раменского. Никуда бежать не собираюсь", – сказал на суде Шишканов.
Олега Шишканова задержали в Подмосковье 15 июля. По версии следствия, он может быть причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.
Басманный суд заключил Шишканова под стражу до 12 сентября. Криминальный авторитет проходит по "новой" статье Уголовного кодекса "Занятие высшего положения в преступной иерархии". По ней Шишканову грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.
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