СК задержал еще 3 членов террористического сообщества, действовавшего в колонии Калмыкии

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Еще трех членов террористического сообщества, действовавшего в колонии в Калмыкии, задержали следователи, сообщили в пресс-службе СК России.

"Один из активных участников террористического сообщества, который ранее отбывал наказание в вышеуказанной исправительной колонии, был задержан 13 августа. Еще двоих задержали 7 и 10 августа. В связи с тяжестью совершенного преступления судом в отношении двоих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в пресс-релизе.

Ранее силовикам удалось задержать пятерых членов данного террористического сообщества.

О том, что в одной из колоний Калмыкии вскрыта террористическая ячейка, стало известно в декабре 2019 года. Уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем") было возбуждено в отношении 22 человек.