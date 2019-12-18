Опубликовано видео из колонии, где вскрыли ячейку заключенных-террористов



Следственный комитет России опубликовал видео задержания террористов в одной из колоний Калмыкии.

На кадрах представлены моменты задержания подозреваемых по местам их жительства и обыски в самой колонии, где были найдены телефоны и заточки.

Как полагает следствие, уроженец Дагестана, отбывающий наказание в калмыцской исправительной колонии, создал террористическое сообщество. В нем числилось более 100 осужденных.

Дома у подозреваемых и их близких, а также в служебном кабинете первого замначальника УФСИН России по республике провели обыски. Масштабные мероприятия также прошли в ИК-2, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области.

Ранее в Ростовской области задержали двух участников запрещенной в РФ организации "Исламское государство". На их след ФСБ вышла в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки.