В трех регионах РФ задержали пятерых членов террористического сообщества

Фото: скриншот видео СК РФ

Силовикам удалось задержать пятерых членов террористического сообщества, которое было создано на территории колонии в Калмыкии. Задержание прошло после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"Проведены обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников. В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления по статье "Создание террористического сообщества и участие в нем" задержаны 5 лиц, ранее отбывавших наказания в ФКУ "ИК-2" УФСИН России по Республике Калмыкия", – говорится сообщении.

О том, что в одной из колоний Калмыкии вскрыта террористическая ячейка, стало известно в декабре 2019 года. Уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем") было возбуждено в отношении 22 человек.

Ранее сообщалось, что против начальника колонии в Калмыкии, где ранее обнаружили ячейку террористов, возбудили уголовное дело.