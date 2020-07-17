Против начальника колонии в Калмыкии с ячейкой террористов возбудили уголовное дело

17:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовные дела возбуждены против начальника колонии в Калмыкии, где ранее обнаружили ячейку террористов, и его бывшего заместителя. Об этом сообщает РИА Новости.
"Возбуждены два уголовных дела в отношении начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Павла Батаева, подозреваемого в совершении преступления... пособничестве руководству террористического сообщества", – заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Что касается заместителя Батаева, Артура Цамаева, то его также подозревают в пособничестве руководству террористического сообщества. Кроме того, ему предъявлены обвинения в получении взятки в крупном и значительном размерах.
По данным следствия, уроженец Дагестана Шахбан Гасанов в 2013 году создал на территории колонии террористическое сообщество. В 2015 году, выйдя на свободу, он объявил себя амиром, а впоследствии был ликвидирован.
В ходе расследования было установлено, что с середины 2013 по 16 декабря 2019 года в преступное сообщество входило более 100 осужденных. Руководитель колонии Батаев и его зам Цамаев проносили по указаниям руководителей ячейки незаконную литературу, технические средства связи, а также запрещенные препараты и вещества.
Кроме того, руководство колонии заранее оповещало злоумышленников об обысках и досмотрах.
Батаев на данный момент задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Цамаев находится под стражей вследствие обвинений по другим эпизодам противоправной деятельности.
О том, что в одной из колоний Калмыкии вскрыта террористическая ячейка, стало известно в декабре 2019 года. Уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем") было возбуждено в отношении 22 человек.
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