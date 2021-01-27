В Калужской области пресекли деятельность террористической ячейки

Фото: телеграм-канал "Опер Слил"

В Калужской области пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает ТАСС. Над операцией работали сотрудники ФСБ России совместно с Росгвардией.

Отмечается, что участники террористической структуры проводили антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем.

Злоумышленники распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и вербовали их в свои ряды местных мусульман.

В конце декабря прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток в Тамбове. В квартире подозреваемого специалисты изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Согласно оперативным данным, молодой человек собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета.

В 2020 году в столице выявили и пресекли 61 преступление террористической направленности. В МВД при этом заявили, что число зарегистрированных в России преступлений террористического характера за прошлый год выросло почти на треть, а экстремистской направленности – более чем на 40%.