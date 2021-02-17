Суд в Крыму арестовал шестерых предполагаемых членов запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

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Суд в Крыму арестовал шестерых человек, задержанных ФСБ по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвокатов арестованных.

Фигуранты дела – Ленур Сейдаметов, Азамат Эюпов, Олег Федоров, Эрнест Ибрагимов, Яшар Шихаметов и Тимур Ялкабов – помещены под арест до 15 апреля.

Отмечается, что решение по пятерым задержанным принимал Киевский районный суд Симферополя, а по еще одному – Ленинский районный суд Севастополя. Адвокаты заявили о намерении обжаловать постановления судов.

Ранее правоохранители пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" в Калужской области. Участники террористической структуры проводили антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение действующей власти насильственным путем.