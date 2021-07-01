ФСБ задержала главаря татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир"

Фото: ЦОС ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали главаря татарстанского подразделения запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей.

"ФСБ во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России в рамках проведенной специальной операции в Республике Татарстан задержан главарь татарстанского звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ решением Верховного суда в 2003 году)", – говорится в сообщении.

Согласно данным ФСБ, мужчина распространял исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также вербовал российских мусульман в ряды организации.

В феврале сообщалось, что ФСБ провела в 10 российских регионах спецоперации по задержанию членов организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", в отношении семи из них были возбуждены уголовные дела. Оперативные действия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Дагестане, Краснодарском и Приморском краях, Башкирии, а также в Калужской, Орловской и Ивановской областях.

Задержанные пропагандировали доктрину создания так называемого всемирного халифата путем свержения светских правительств с помощью осуществления военных переворотов и исламских революций.

