ФСБ задержала главаря татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир"

09:54
Фото: ЦОС ФСБ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали главаря татарстанского подразделения запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей.
"ФСБ во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России в рамках проведенной специальной операции в Республике Татарстан задержан главарь татарстанского звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ решением Верховного суда в 2003 году)", – говорится в сообщении.
Согласно данным ФСБ, мужчина распространял исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также вербовал российских мусульман в ряды организации.
В феврале сообщалось, что ФСБ провела в 10 российских регионах спецоперации по задержанию членов организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", в отношении семи из них были возбуждены уголовные дела. Оперативные действия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Дагестане, Краснодарском и Приморском краях, Башкирии, а также в Калужской, Орловской и Ивановской областях.
Задержанные пропагандировали доктрину создания так называемого всемирного халифата путем свержения светских правительств с помощью осуществления военных переворотов и исламских революций.
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