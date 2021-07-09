В Подмосковье задержан подозреваемый в подготовке теракта

Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

В Московской области задержали боевика запрещенной на территории России террористической организации ИГ, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий.

По ее словам, приезжий из соседнего государства добровольно вступил в террористическую организацию.

"В июне он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории столичного региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ", – рассказала Врадий.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ совместно со Следственным комитетом задержала в Саратове 14 участников украинской экстремистской группировки. Речь шла о радикальной группе сторонников идеологий массовых убийств (МКУ). Задержание проходило в рамках уголовного дела "Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе".

