В Подмосковье задержан подозреваемый в подготовке теракта

10:45
Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации
В Московской области задержали боевика запрещенной на территории России террористической организации ИГ, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий.
По ее словам, приезжий из соседнего государства добровольно вступил в террористическую организацию.
"В июне он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории столичного региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ", – рассказала Врадий.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.
Ранее ФСБ совместно со Следственным комитетом задержала в Саратове 14 участников украинской экстремистской группировки. Речь шла о радикальной группе сторонников идеологий массовых убийств (МКУ). Задержание проходило в рамках уголовного дела "Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: