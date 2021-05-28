ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской экстремистской группировки

Фото: ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области

ФСБ совместно со Следственным комитетом задержала в Саратове 14 участников украинской экстремистской группировки, сообщает РИА Новости.

Речь идет о радикальной группе сторонников идеологий массовых убийств (МКУ). Задержание проходило в рамках уголовного дела "Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе".

У задержанных изъяли значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы с Украины о подготовке насильственных акций.

По данной статье грозит до 10 лет лишения свободы по части 1 (создание или руководство) и до 6 лет – по части 2 (участие).

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника ИГ, запрещенной в РФ, который планировал совершить теракт в Норильске во время парада Победы. В тайнике у задержанного были найдены взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Также сотрудники ФСБ обнаружили в телефоне злоумышленника инструкции по изготовлению ВУ и переписку, в которой он пытался склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военных во время празднования Дня Победы.

