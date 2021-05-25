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Происшествия

09:47

ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске

происшествия безопасность

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал совершить теракт в Норильске во время парада Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края 22 апреля задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", планировавший организовать совершение 9 мая этого года теракта в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", – говорится в сообщении.

В тайнике у задержанного были найдены взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Также сотрудники ФСБ обнаружили в телефоне злоумышленника инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписку, в которой он пытался склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военных во время празднования Дня Победы.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали основателя крупнейшего в России мусульманского издательского дома "Умма" Асламбека Эжаева, подозреваемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" на 34 миллиона рублей.

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