Двоих граждан Украины задержали в Запорожской области за подготовку диверсий

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Двое граждан Украины задержаны по подозрению в диверсии в Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

По информации спецслужб, граждане Украины передавали информацию о дислокации российских военных для нанесения по их местонахождению ракетно-артиллерийских ударов. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 2 и 3 статьи 281 УК РФ "Диверсия".

Ранее российские спецслужбы задержали в Запорожской области гражданина Украины, передававшего информацию о дислокации российской армии Службе безопасности Украины. Злоумышленник был завербован СБУ.

До этого ФСБ РФ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий Карелии. Диверсию по заданию спецслужб Киева готовил завербованный гражданин Белоруссии. При задержании мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб, его нейтрализовали. Пострадавших среди сотрудников органов безопасности и гражданского населения нет, уточнили в ФСБ.



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