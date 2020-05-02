Увеличение тестов в Москве положительно скажется на ситуации с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Увеличение числа тестирований на выявление коронавирусной инфекции в Москве положительно повлияет на ситуацию с распространением COVID-19. С таким заявлением выступил директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, доктор медицинских наук, академик РАН Владимир Стародубов.

Он отметил, что роста исследований удалось добиться за счет беспрецедентных мер, принимаемых столичными властями. В частности, речь об оснащении лабораторий и привлечении не только государственных, но и частных структур.

"У нас где-то 60% не проявляются клинически, и если мы эту цепочку не прервем, то появятся новые зараженные лица. Поэтому проведение тест-систем положительно скажется в ближайшем будущем", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Стародубов отметил, что Москва выбрала наиболее оптимальный путь тестирования граждан, нарастив его объемы в несколько раз.

Академик РАН объяснил, что в столице в первую очередь тесты делают при подозрении на пневмонию. После этого устанавливаются лица, контактировавшие с пациентом. Благодаря этому выявляются новые случаи, что позволяет купировать дальнейшие вспышки заболевания.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 623 случая заражения COVID-19. Больше всего зараженных в Москве – 5 358. Такое число выявленных заболевших обусловлено именно увеличением числа тестирований.