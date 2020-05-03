Эксперт Минздрава спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов считает, что пик эпидемии коронавируса в России может произойти в ближайшие две недели.
"Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие недели две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное его снижение", – сказал Чуланов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Сергей Собянин допустил, что в середине мая в случае снижения интенсивности распространения коронавируса возможно снятие ограничений.
Он отметил, что в настоящий момент невозможно облегчение режима самоизоляции. Это связано с тем, что пока в медицинские учреждения продолжают пребывать люди, и столичная система здравоохранения испытывает все больше нагрузок.
До этого Собянин рассказывал, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.
В России за последние сутки подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов.
В Москве за сутки выявлено 5968 новых заболевших COVID-19
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