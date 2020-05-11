Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус

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Тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания, сообщила профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Она рассказала, что на первой стадии даже при отсутствии симптомов болезни вирус размножается, а его носитель разносит инфекцию, передает РИА Новости.

По словам доктора биологических наук, около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается вторая, где симптомы заметны. Но у некоторых людей заболевание дальше не идет.

Баранова отметила, что на первой фазе вирус подавляется за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма. По этой причине анализ на антитела у заболевшего может быть отрицательным.

Уже на второй стадии появляются симптомы, а вирус продолжает размножаться. По словам биолога, в этом случае уже можно применять противовирусные препараты. Кроме того, организм включает дополнительную защиту и начинает вырабатывать антитела.

Специалист обратила внимание, что человек может остаться на второй стадии, и заболевание не перейдет в более острую форму – антитела могут победить вирус. В то же время воспаление может продолжиться, останется пневмония, но за счет других факторов. В этом случает тест на коронавирус может дать отрицательный результат, а вирус может как сидеть в организме, так и нет.

Следом наступает еще более тяжелая стадия, когда возникает неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма. Чаще всего на этой стадии человека госпитализируют, и возникает необходимость подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

На этой стадии вирус почти не размножается, и главным фактором выздоровления становится стойкость организма человека.

По данным ВОЗ на 11 мая, коронавирусом в мире заражено уже более 3,9 миллиона человек, более 274 тысяч скончалось.

За последние сутки в РФ было зарегистрировано 11 012 случаев COVID-19 в 83 регионах. У 4 674 людей – это 42,4% – клинические проявления отсутствовали. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.