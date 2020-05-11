Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания, сообщила профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Она рассказала, что на первой стадии даже при отсутствии симптомов болезни вирус размножается, а его носитель разносит инфекцию, передает РИА Новости.
По словам доктора биологических наук, около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается вторая, где симптомы заметны. Но у некоторых людей заболевание дальше не идет.
Баранова отметила, что на первой фазе вирус подавляется за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма. По этой причине анализ на антитела у заболевшего может быть отрицательным.
Уже на второй стадии появляются симптомы, а вирус продолжает размножаться. По словам биолога, в этом случае уже можно применять противовирусные препараты. Кроме того, организм включает дополнительную защиту и начинает вырабатывать антитела.
Специалист обратила внимание, что человек может остаться на второй стадии, и заболевание не перейдет в более острую форму – антитела могут победить вирус. В то же время воспаление может продолжиться, останется пневмония, но за счет других факторов. В этом случает тест на коронавирус может дать отрицательный результат, а вирус может как сидеть в организме, так и нет.
Следом наступает еще более тяжелая стадия, когда возникает неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма. Чаще всего на этой стадии человека госпитализируют, и возникает необходимость подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
На этой стадии вирус почти не размножается, и главным фактором выздоровления становится стойкость организма человека.
По данным ВОЗ на 11 мая, коронавирусом в мире заражено уже более 3,9 миллиона человек, более 274 тысяч скончалось.
За последние сутки в РФ было зарегистрировано 11 012 случаев COVID-19 в 83 регионах. У 4 674 людей – это 42,4% – клинические проявления отсутствовали. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: