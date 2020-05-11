Зарегистрированные в РФ тесты на COVID-19 нельзя приобрести в Сети – Роспотребнадзор

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Официально зарегистрированные в России тесты на выявление коронавируснсой инфекции не продаются в Интернете. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре.

"Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. Они не продаются в Интернете", – сообщили специалисты ведомства.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что в России выполнили уже более 5,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки в стране провели около 188 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.

Согласно последним данным, за последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было. Таким образом, в стране нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19.