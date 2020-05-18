В ООН назвали страну, которую коронавирус может стереть с лица Земли

Фото: ТАСС/Zuma

Пандемия коронавируса может стереть Йемен с лица земли. Глава Агентства ООН по делам беженцев в Йемене Жан-Николя Бозе заявил, что страна, где почти пять лет бушевала гражданская война, не справляется со вспышкой болезни, сообщает "Экспресс газета".

Он уточнил, что число острых больных с подозрением на коронавирус в стране стремительно растет. При этом в Йемене катастрофически не хватает медикаментов, оборудования и самих врачей. Тестов также нет, поэтому точное число зараженных и погибших неизвестно.

Еще до коронавируса в стране разгулялись лихорадка денге, малярия и холера. Бозе отмечает, что иммунитет у населения очень низкий. 80% населения нуждаются в гуманитарной помощи, а из-за пандемии финансирование Йемена другими странами резко сократилось.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончалось.