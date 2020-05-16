Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС

Фото: AP/Anteo Marinoni/LaPresse

Свободное передвижение между Италией и странами ЕС возобновляется 3 июня, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его словам, обязательного карантина для прибывающих в страну не будет. "Это создаст условия для возобновления туризма", – цитирует Конте ТАСС.

Кроме того, премьер объявил о новом этапе послабления карантинного режима с 15 июня. В частности, в Италии откроются театры и кинотеатры.

Число умерших откоронавируса в Италии за последние сутки составило 153 человека. Всего в стране умерли 31 763 человека. Число излечившихся за последние сутки достигло почти 2 605 человек. Всего вылечились более 122 810 человек из 224 760 общего числа инфицированных с начала пандемии.