Россия предложила ВОЗ восемь вакцин-кандидатов от COVID-19

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Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции. Всего же число зарегистрированных потенциальных вакцин составляет более 120, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ", – передает РИА Новости ее слова.

Кроме того, Вуйнович отметила, что из общего числа вакцин-кандидатов 10 находятся на стадии клинической оценки, еще 114 – на доклинической стадии.

Ранее была названа дата начала клинических испытаний вакцины против COVID-19 в России. По словам генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Рината Максютова, к данным испытаниям в его учреждении намерены приступить в конце июня.

Также сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью. При этом отмечалось, что сам прививочный процесс и его масштабирование могут затянуться до девяти месяцев.