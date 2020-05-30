В Роспотребнадзоре объяснили штрафы за отказ от вакцинации

12:18
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В Роспотребнадзоре объяснили, на кого будут распространяться штрафы за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции.
В ведомстве заявили, что штрафовать таком случае будут только тех граждан, которые находятся в группе риска, связанного с их профессией.
"Штраф в КОАПе предусмотрен только для тех, кто обязан привиться по закону – а это профессиональные группы прежде всего", – приводит ТАСС ее слова.
Уточняется, что в перечень работ, на которых проведение профилактических прививок сотрудникам является обязательным, входят работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что COVID-19 в настоящее время не сильно мутирует, в связи с чем можно предполагать, что вакцина от коронавируса будет эффективной.
При этом она подчеркнула, что иммунитет к новому коронавирусу не формируется у тех пациентов, которые перенесли ОРВИ, вызванную другим видом коронавируса.
Ранее стало известно о том, что в проект нового КоАП внесли штраф за отказ от вакцинации. Сообщалось, что нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения может обернуться штрафом от пяти до семи тысяч рублей.
Предполагается, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью. С таким заявлением ранее выступал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
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