Граждане трех государств смогут посещать Россию без ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в отношении граждан Великобритании, Турции и Танзании снимается запрет на посещение России.
"Для граждан трех стран – Великобритании, Турции и Танзании – снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса", – указано в документе.
В четверг, 24 июля, стало известно, что между Россией и названными государствами возобновится авиасообщение. Полеты станут возможны с 1 августа. На фоне снятого запрета уже в 70 раз участились запросы на авиабилеты в Танзанию.
В посольстве РФ в Турции подготовили перечень рекомендаций для отдыхающих. Дипломаты рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и пользоваться медицинскими масками.
Что касается поездок в Великобританию, то тем, кто отправится в эту страну, придется провести 14 дней на самоизоляции. Такие данные представили в посольстве государства в Москве.
Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения
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