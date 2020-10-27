Власти разрешили полеты за рубеж из Уфы

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Со вторника, 27 октября, авиакомпании могут возобновить международное авиасообщение из Уфы. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Международные полеты также можно совершать из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Красноярска, Новосибирска, Самары, Владивостока и Грозного.

С 1 августа в России начали возобновлять прерванные в конце марта из-за пандемии международные авиарейсы. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания. С 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.

С 15 октября Россия возобновила воздушное сообщение с Сербией и Кубой. С 1 ноября можно будет летать в Японию.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ущерб от отсутствия иностранных туристов в 2020 году составит 600 миллиардов рублей. При этом крупных банкротств в туристической отрасли за весь сезон зафиксировано не было. Пока рынок покинули менее одного процента компаний.