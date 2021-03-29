ФСБ задержала продавцов поддельных медсправок для въезда в Россию

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, изготавливающих и продающих иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию, сообщает ТАСС.

Во время обысков у задержанных изъяли более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, деньги в российской и иностранной валюте на общую сумму свыше трех миллионов рублей.

Также у злоумышленников обнаружили клиентскую базу иностранных граждан, которые собирались купить подложные документы. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту организации незаконной миграции.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензы. У задержанного подростка изъяли охотничье ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Помимо этого, спецслужбы задержали в Адыгее сторонника запрещенной на территории России организации "Исламское государство" за подготовку теракта. В доме задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, флаг ИГ, а также карту Майкопа, поддельные миграционные документы. В гаджетах исламиста был террористический контент, в том числе различные инструкции. Возбуждено уголовное дело.