Синоптик Леус: ночь на 14 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на субботу, 14 декабря, стала самой холодной с начала зимы в Москве. Минимальная температура составила минус 10,1 градуса, свидетельствуют данные базовой метеостанции города на ВДНХ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По климату подобные температуры в Москве наиболее характерны для последних дней января, которые зачастую становятся самым холодным периодом, подчеркнул эксперт.

При этом большинство метеостанций, находящихся в столичном регионе, также зафиксировали минимальную температуру на уровне ниже минус 10 градусов, обратил внимание синоптик.

Исключением стали только метеостанции столичного Балчуга, где температура воздуха ночью составила минус 8,8 градуса, и подмосковных Люберец, на территории которых температура опустилась лишь до минус 9,3 градуса.

Наиболее холодной точкой на погодной карте области оказался Сергиев Посад. В этом городе минимальные температурные показатели составили минус 13,3 градуса. По словам Леуса, такая температура стала самой низкой в течение нынешней зимы в Подмосковье.

Морозы принесли в столичный регион и снегопад. Осадки были вызваны теплым атмосферным фронтом, который связан с выходящим в акваторию Ботнического залива североатлантическим циклоном "Яра". Так, уже к 06:00 передняя зона снегопадов установилась по линии Серпухов – Домодедово – Дмитров. Прогнозируется, что после этого снег накроет всю территорию Московского региона. На фоне такой погоды на дорогах может образоваться снежный накат, а видимость снизится до 1–2 километра.

Несмотря на такую холодную ночь, в дневное время температура воздуха в столице и области немного поднимется. Так, по прогнозам синоптиков, днем температура в Москве будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов мороза, по области – от 5 до 7 градусов ниже нуля. При этом атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба, а скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду.