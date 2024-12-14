Снег пройдет в Москве 14 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и снег ожидаются в Москве и области в субботу, 14 декабря. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов мороза, по области – от 5 до 7 градусов ниже нуля.

Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Между тем автомобилистов призвали быть внимательными на дороге из-за снегопада в Москве. Комплекс городского хозяйства напомнил о важности строгого соблюдения скоростного режима и дистанции с идущими впереди машинами. На фоне снегопада городские службы ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят соответствующие регламентные работы.

Из-за гололедицы в Москве действует желтый уровень погодной опасности до 16 декабря.

