Небольшой снег и порывистый ветер ожидаются в Москве 18 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и местами небольшим снегом прогнозируется в Москве в среду, 18 декабря. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов мороза, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов мороза.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 17 градусов, по области – до минус 19 градусов.

Высота снежного покрова на территории Москвы увеличилась до 17–18 сантиметров. При этом максимально большие сугробы сформировались на метеостанции в Тушине – 28 сантиметров.

Температурные качели прогнозируются в Москве до конца недели. В ночь на четверг, 19 декабря, столбики термометров могут опуститься до минус 16 градусов.