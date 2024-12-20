Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 20 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с небольшими осадками в виде дождя прогнозируется в Москве в пятницу, 20 декабря. Местами по городу возможен гололед, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя. Предупреждение будет действовать до 18:00 20 декабря. В Московской области тем временем объявлен желтый уровень опасности.

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно на фоне перепадов температуры. В настоящее время под особым контролем городских служб находится соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения.