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27 декабря, 14:14

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Синоптик Вильфанд: количество осадков в Москве летом уменьшится

Количество осадков уменьшится в Москве летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество осадков летом в умеренных широтах, в том числе в Москве, будет уменьшаться. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Однако в переходные периоды – весной, осенью и зимой – количество осадков будет увеличиваться, отметил синоптик. По мнению Вильфанда, это один из факторов, к которому нужно адаптироваться, в том числе сельскому хозяйству.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сказал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением. По его словам, 2025 год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых государствах установились температуры, выходящие за пределы человеческой выносливости, считает он. Люди всего мира стали свидетелями рекордных дождей, ураганов, пожаров и смертоносных засух, добавил Гутерриш.

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