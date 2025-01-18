Облачная погода с гололедицей ожидается в Москве в субботу

Фото: Агентство "Москва"/Олег Сосницкий

Облачная погода с гололедицей и небольшими осадками ожидается в Москве в субботу, 18 января.

По данным Гидрометцентра, днем воздух в столице прогреется до 4 градусов, а в ночь на воскресенье опустится до минус 2 градусов.

Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы будут достигать до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что крещенская ночь в Москве может стать самой теплой в век глобального потепления. Температура воздуха будет держаться на отметках от 0 до минус 2 градусов. Однако из-за высокой влажности, осадков и ветра температура воздуха может ощущаться как минус 8–9 градусов.