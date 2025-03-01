Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 17:15

Город

Москвичам рассказали о программе празднования Масленицы в парках

Москвичам рассказали о программе празднования Масленицы в парках

Участок бывшей промзоны Бескудниково реорганизуют по программе КРТ

Проводы зимы организовали в парке "Никола-Ленивец" в Москве

"Познавательный фильм": Москва. Вода

Собянин: более 1 тыс домов на востоке столицы включили в программу реновации

Стартовал второй этап реконструкции участка Киевского шоссе в Москве

Двухметровый столб из блинов построят на городской ферме ВДНХ

"Зоофест" стартовал в "Крокус Экспо" в Москве

Выставка "Репетиция весны" вызвала ажиотаж среди москвичей

Вступили в силу новые правила проведения собраний собственников недвижимости в Москве

Последние дни Масленицы празднуют во многих парках столицы. Например, в "Сокольниках", "Кузьминках" и "Ходынском поле" с 12:00 до 19:00 для москвичей и гостей столицы будут организованы 7 часовых блоков.

В частности, будет работать сцена с непрерывной двухдневной программой, семь тематических пространств, пройдут более 15 открытых мастер-классов, а также выступят ансамбли русской песни и танцевальные коллективы.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоНаталия ШкодаАрина Устюкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика