Москвичам рассказали о программе празднования Масленицы в парках

Последние дни Масленицы празднуют во многих парках столицы. Например, в "Сокольниках", "Кузьминках" и "Ходынском поле" с 12:00 до 19:00 для москвичей и гостей столицы будут организованы 7 часовых блоков.

В частности, будет работать сцена с непрерывной двухдневной программой, семь тематических пространств, пройдут более 15 открытых мастер-классов, а также выступят ансамбли русской песни и танцевальные коллективы.