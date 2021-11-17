Первый энергоблок отключился от сети на Белорусской АЭС

Фото: rosatom.ru

Автоматика отключила первый энергоблок Белорусской АЭС от сети, сообщается в телеграм-канале министерства энергетики страны.

"Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что радиационный фон на атомной электростанции и в зоне наблюдения сохраняется в показателях нормы.

Ранее сообщалось, что на Ростовской атомной электростанции произошла утечка пара, из-за которой был остановлен и поставлен на ремонт второй энергоблок АЭС. О пострадавших не сообщалось.

