Глава МАГАТЭ заявил о тоннах плутония и обогащенного урана на Запорожской АЭС

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На Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 40 тонн обогащенного урана и 30 тонн плутония, утверждает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"30 тысяч килограммов плутония, 40 тысяч килограммов обогащенного урана, и мои инспектора не имеют к этому доступа", – заявил он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он также выразил опасения, что с территории атомной электростанции могли пропасть несколько сотен килограммов ядерно-оружейного материала.

В начале марта российские военные полностью взяли под контроль территорию Запорожской АЭС. Бойцы национальной гвардии Украины, охранявшие объект, сдали оружие и отпущены домой.

Станция работает в штатном режиме, специалисты регулярно проводят все необходимые замеры. Радиационный фон на ее территории находится в норме.

