Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана

Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 декабря провел переговоры со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Министры обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

До этого Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения. Государства также заявили, что будут обсуждать все проблемы на основе признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, согласно Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.