Кудрин принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение компании "Яндекс" стать советником по корпоративному развитию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что на новой должности ему предстоит вместе с менеджментом разрабатывать корпоративную структуру холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные.

"Одна из главных задач – помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру "Яндекса", чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди", – сказал Кудрин.

Об уходе Кудрина из Счетной палаты СМИ написали 25 ноября. Отмечалось, что он перейдет на новую работу в "Яндекс" до Нового года. Сам же Кудрин подтвердил эту информацию 29 ноября, когда в Совфед поступило представление Владимира Путина о его освобождении от должности.

Кудрина официально отстранили от работы в СП 30 ноября. За это решение проголосовал 151 сенатор, а еще один политик воздержался.



Кудрин досрочно освобожден от должности главы Счетной палаты

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