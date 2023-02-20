Сенатор предостерег Китай от помощи России, напомнив о "Титанике"

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предостерег Китай от военной помощи России, предупредив о катастрофических последствиях. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

"Если вы сейчас запрыгните на поезд Владимира Путина, то вы чрезвычайно глупы. Это все равно что купить билет на "Титаник" после просмотра фильма. Не делайте этого", – заявил сенатор.

По его словам, такое решение может негативно отразиться на отношениях КНР и США, изменив их навсегда.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон очень обеспокоен тем, что Китай может оказать поддержку России в конфликте на Украине в виде "летальной" военной помощи.

Он отметил, что Китай до сих пор поддерживает Россию политически. Также Блинкен заявил, что КНР уже оказывала некоторую военную помощь нелетального характера РФ в конфликте на Украине.

До этого американский президент Джо Байден признался, что угрожал председателю КНР Си Цзиньпину последствиями, если Китай поддержит спецоперацию России.

Байден добавил, что звонил китайскому лидеру и предупреждал, что при поддержке российских действий КНР лишится инвестиций Соединенных Штатов. Кроме того, американский президент оценил отношения Вашингтона с Пекином после инцидента с аэростатом. По его мнению, они не пострадали.



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