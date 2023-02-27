Конгрессмен США заявил, что Китай может отправить России сотни беспилотников

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Китай рассматривает возможность передать России сотни беспилотников и иное оружие. Об этом заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC News.

"У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России", – заявил конгрессмен.

Маккол уточнил, что Пекин также рассматривает возможность передать Москве и иное летальное оружие. По его словам, именно для достижения договоренностей об этом запланирована встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Путин подтвердил, что в России ждут визита Си Цзиньпина. Президент России подчеркнул, что личная встреча даст дополнительный толчок в развитии отношений между странами.

Ранее глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Китай рассматривает возможность о поставках вооружений России. Он подчеркнул, что руководство США посчитало важным максимально четко донести до администрации КНР, что у такого решения будут последствия.

До этого Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию кризиса на Украине. В нем содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, началу переговоров, а также отказ от односторонних санкций.

Американский президент Джозеф Байден отверг данный план, заявив, что он выгоден только России. Он также сообщил, что на данный момент в США не выявили доказательств того, что Китай передавал какие-либо вооружения России.

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