26 февраля, 21:15Политика
На Украине заявили, что не помирятся с Россией в ближайшие 100 лет
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Украина не помирится с Россией как минимум в ближайшие сто лет. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, интервью которого журналу Focus приводится на сайте украинского правительства.
"Сотрудничество, примирение? Нет, не в следующие сто лет", – сказал политик.
Он также подчеркнул, что Киев не рассматривает прекращение боевых действий как вариант предотвращения гибели людей.
По его словам, улучшение отношений между Украиной и РФ будет возможно только после того, как последняя откажется от статуса ядерной державы, а также пройдет путь демократизации.
Ранее МИД РФ заявил, что Москва открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем. При этом Россия настаивает на том, чтобы были прекращены поставки Киеву вооружений, а сама Украина вернулась к нейтралитету.
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