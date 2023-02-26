На Украине заявили, что не помирятся с Россией в ближайшие 100 лет

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Украина не помирится с Россией как минимум в ближайшие сто лет. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, интервью которого журналу Focus приводится на сайте украинского правительства.

"Сотрудничество, примирение? Нет, не в следующие сто лет", – сказал политик.

Он также подчеркнул, что Киев не рассматривает прекращение боевых действий как вариант предотвращения гибели людей.

По его словам, улучшение отношений между Украиной и РФ будет возможно только после того, как последняя откажется от статуса ядерной державы, а также пройдет путь демократизации.

Ранее МИД РФ заявил, что Москва открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем. При этом Россия настаивает на том, чтобы были прекращены поставки Киеву вооружений, а сама Украина вернулась к нейтралитету.



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