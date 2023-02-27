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Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк подтвердила, что украинские войска в настоящее время сосредоточены у границы с Приднестровьем.

"Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья. – Прим. ред.)", – сообщила она в эфире украинского телеканала "Рада".

Гуменюк заявила, что направленные на границу силы, "адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. В ведомстве сообщили, что реализация этой провокации со стороны властей Украины несет прямую угрозу для российского миротворческого контингента, находящегося в Приднестровье на законных основаниях.

Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович отметил, что украинская армия готова захватить Приднестровье за трое суток. Он подчеркнул, что Молдавия является суверенным государством, поэтому Украина может оказать помощь только по просьбе властей Кишинева.



Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья

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