Террористические акции Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки – Минобороны РФ

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Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что 23 марта и 24 апреля украинская сторона предприняла повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданской инфраструктуры Крыма при помощи безэкипажных катеров.

Согласно анализу их маршрута движения, катера были запущены из акватории порта Одессы, который был определен для реализации зерновой сделки. Развертывание катеров было осуществлено в районе гуманитарного коридора, который также задействован для вывоза сельхозпродукции из украинских портов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская сторона старается вовсю эксплуатировать черноморскую инициативу, не гнушаясь злоупотреблениями процедурой и взятками с судовладельцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым передал ему письмо для Владимира Путина с предложениями касательно улучшения, расширения и продления зерновой сделки.